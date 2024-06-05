Кинокритик призвал снимать в России своих «Бэтменов» и «Малефисент»

Прототипами персонажей могут стать Илья Муромец и Баба-Яга.

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Отечественным киноделам следует воспользоваться «уникальным моментом», когда на экранах отсутствуют западные фильмы. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Роман Григорьев.

«Пускай будут патриотические фильмы, которые сниматься будут в рыночных условиях и будут собирать огромное количество денег. Я за рынок, он вылечит прокат. В масштабах страны гораздо важнее научиться самим снимать своего «Бэтмена», свою «Малефисенту», которой у нас Баба-Яга может быть, Илья Муромец может быть вселенной не хуже «Бэтмена». Сейчас у нас уникальный момент, когда нет люфта, нет никаких «Бэтменов», может они вернутся потом к нам на экраны, но мы за это время должны очень быстренько развить всё своё — свои «Звёздные войны», своих Стругацких. Голливуд тоже не так быстро строился, но никто не мешает нам стать Голливудом. Почему нет».



Ранее кинокритик указал на необходимость создания конкуренции между российскими и зарубежными фильмами. Соперничество нужно для успешного развития индустрии, отметил Николай Никулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».