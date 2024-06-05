Сергей Гилев сыграет главную роль в триллере "Хищники"

Новый сериал Иви "Хищники" расскажет о мире "черной трансплантологии".

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Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии - одни по своей воле, другие нет.

Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой стало нечего терять после смертельного диагноза, - теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком, остается лишь выбрать, кем быть - хищником или жертвой.

В сериале снимались Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие. Авторами сценария стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий, режиссерское кресло занял Илья Ермолов.

Прямая речь

Илья Ермолов, режиссер:

"Мы заглянем в мир каменных джунглей, где людьми движут инстинкты, и понаблюдаем за природой их хищных проявлений. Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими. Кто-то из героев - прирожденный хищник, а кому-то еще только предстоит понять, на что он способен".



Сергей Гилев, актер: