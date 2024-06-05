Стартовали съемки сериала «Хищники» о «черной трансплантологии» России

Продюсерская компания Team Films и онлайн-кинотеатр «Иви» приступили к работе над сериалом «Хищники». Съёмки проекта о «чёрной трансплантологии» продлятся несколько месяцев, точную дату выхода шоу должны сообщить осенью.

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События «Хищников» развернутся вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии – одни по своей воле, другие нет.

Главные роли в сериале сыграют Сергей Гилёв («Фишер»), Вильма Кутавичюте («Контакт»), Марина Ворожищева («Оффлайн»), Евгений Санников («Неверные») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Илья Ермолов («Золотое дно»).