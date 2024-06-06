На ПМЭФ презентовали фильм о Федоре Черенкове

Художественный фильм о бывшем капитане московского "Спартака" Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист" презентовали на стенде Российского футбольного союза (РФС) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Премьера фильма состоится 31 октября.

"Мы очень рады поддерживать инициативы, направленные на фильмы, которые обращают внимание молодых болельщиков на историю отечественного футбола, привлекают внимание к легендам, - сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова. - В прошлом году Российский футбольный союз начал успешно проводить проект "Лига легенд". Поддержку фильма можно считать продолжением этого проекта. Мы будем поддерживать этот фильм в разных моментах, осенью проведем ретроматч в память о Федоре Черенкове между бывшими футболистами ЦСКА и "Спартака".



Генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев считает лучшим фильм про Федора Черенкова.

"Смею утверждать, что это премьера лучшего фильма, - сказал Шишкарев. - Такой фильм должен был быть, сейчас благодаря актерам это увековечено. Приглашаю вас заранее на премьеру, которая пройдет в октябре. В инициативе создания фильма меня поддержали не только коллеги из "Дела", спасибо РФС, всем тем, кто будет рассказывать об этом человеке. Сейчас молодое поколение должно понимать, как верно служить Родине".



Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.