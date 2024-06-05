Ленивый рассказ о ленивом котике: обзор мультфильма «Гарфилд в кино»

Кот Гарфилд является признанным воплощением гедонизма, возведённого в абсолют: вкусная еда перед телевизором — его девиз и полное счастье. Между тем рыжему пухлому герою уже стукнуло… 48 лет, если брать за точку отсчёта первое появление героя в комиксах. Столько живут только нарисованные кошки, так что за Гарфилда остаётся только порадоваться. Недавно о нём вышел новый полнометражный мультфильм «Гарфилд в кино» — спустя 20 лет от премьеры фильма с Биллом Мюрреем на озвучке.

Подробнее — в небольшом обзоре от Тлум.Ру. Как бы со спойлерами, но не то чтоб они тут на что-то сильно влияли (точно нет).

Что там?

По-прежнему гедонизм, возведённый в абсолют. У Гарфилда в животе — бездна, его хозяин потакает ему во всём, его друг (скорее подчинённый?) пёс Оди буквально работает на побегушках. Горы лазаньи, каньоны из пиццы, вулканы из десертов и канал Catflix — есть. Убедительно показанная ненависть к понедельникам — тоже есть.

Однако, только на этих составляющих сценарий мультфильма не построить, особенно по современным меркам, требующим динамики. Так что сюжет тут тоже в наличии.

О чём?

Во-первых, о детстве Гарфилда, показанном уже в трейлерах. Там важно два момента — как котёнка-троглодита подобрал Джон, и как до этого его «ненадолго оставил» отец, ещё более толстый рыжий кот Вик — он же Виктор. Гарфилд на папу сильно обижен из-за вот этого «бросил» и в целом родителя не вспоминает.

Тут начинается во-вторых — однажды Гарфилда и Оди похищают, прямо из их дома, прямо в момент ночного набега на холодильник. Воришки — гора кожи и гиена, ой, простите, два пса, работающие на безумную белую кошку Джинкс. В процессе похищения и попытки побега объявляется и Вик, которого Гарфилд встречает злобным шипением. Джинкс шантажирует компанию и заставляет Вика, Гарфилда и Оди отправиться грабить молокозавод. Так что это мультфильм о преступлении — буквально.

Что дальше?

В местной и очень неуклюжей пародии на «11 друзей Оушена» к команде присоединяется бык Отто, бывший работник этого самого завода. Крутого, оборудованного и защищенного по последнему мычанию бедных коровок. И далее идёт классическая «я не понимаю что сейчас происходит на экране» чехарда из погонь, злодеек, подстав, предательств, опять погонь и бесконечного выяснения отношений между Гарфилдом и Виком. В процессе, конечно, оказывается, что Вик не такой уж плохой отец и сына очень любит, но до этого предстоит полтора часа приключений, включающих даже битвы с применением еды. Мы же Гарфилда смотрим, в конце концов!

Отдельно хочется отметить то, что несмотря на большое количество событий разной степени активности, мультфильм воспринимается ну очень ленивым. Кажется, основное старание и креативность ушли в шутки вроде «Я наконец понял, что салат полезен» — от Гарфилда, высыпавшего миску салата на голову врага. Или в то, что у кошки Джинкс была подручная птичка а-ля «голос разума», которую Джинкс буквально взяла и съела в подтверждение собственного безумия. Таких по-своему забавных моментов тут хватает, и они даже эффектно подсвечивают финал с дронами, едой и неизбежным воссоединением кошачьей семьи. И не только кошачьей — бык Отто боролся за свою возлюбленную коровку, и у них тоже всё стало хорошо. Милота!

Что полезного увидят зрители?

Пожалуй, здесь можно извлечь урок о том, как важно давать близким поговорить словами через рот, не строя догадок по собственному разумению, а прицельно выясняя чужую точку зрения. Вик ведь на самом деле не бросал Гарфилда — а доверил Джону, но котёнок ни за что не хотел признавать, что отец на самом деле все эти годы был рядом. Обратную сторону тоже стоит обсудить — почему Вик приглядывал за сыном, но скрывался? Что им двигало? Что мешало дать знать о себе раньше? В этом плане «Гарфилд в кино» может стать хорошим поводом рассмотреть такие вот дистанционные семейные отношения.

В других планах это просто сильно развлекательный мультфильм про ленивого кота, которого вынуждают двигаться — и делает он это с грацией притворяющегося мёртвым опоссума. Привет опоссуму, кстати. На красивую графику в Sony тратиться не стали, так что визуально это просто обычное 3D. Осторожно, к криминальной завязке сюжета прилагается Гарфилд, постоянно обчищающий кредитку Джона — последний в целом живёт и работает исключительно на своих пушистых хозяев (да-да, ощущается это именно так). Но поскольку серьёзно воспринимать происходящее на экране всё равно не выйдет, и эти моменты можно принять как допущения. И всё же уточните детям, что так делать, ну… не надо.

Желаем вам побольше котиков, вкусной еды и хорошего отдыха. Здесь мы с мультфильмом полностью согласны!