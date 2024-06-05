Якутское кино будет собирать в прокате до 2,5 миллиарда рублей в год

Кино, снятое на территории Якутии, будет приносить до 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Такие показатели обозначены в действующем в регионе указе по развитию креативной экономики, рассказал в рамках «Открытой студии» «ФедералПресс» на полях ПМЭФ заместитель председателя правительства Республики Анатолий Семенов.

© кадр из фильма

«Пример тому – фильм «Карина» про девочку, которая выжила в лесу, который собрал только на якутском рынке 49 миллионов», – поделился он.



Всего в регионе снимается около 20 фильмов в год. В настоящее время в Якутии строится кинопавильон международного уровня. Предполагается, что это привлечет производителей кино со всей страны и других стран. В частности, интерес уже выражали представители Индии.

«Креативная экономика не измеряется в ВРП. Она будет, например, также тащить туризм. Вы знаете, что через кино Мурманская область развивается, через фильм «Властелин колец» развивалась Новая Зеландия. Поэтому кино и креативная экономика в целом развивают субъект», – добавил Семенов.



По словам вице-премьера, сегодня в креативной экономике Якутии заняты 48 тысяч человек, включая ювелиров, работников сферы моды, дизайнеров, музыкантов, производителей кино, организаторов мероприятий. Ожидается, что к 2030 году их число достигнет 70 тысяч.

Медиахолдинг «ФедералПресс» – многолетний участник Петербургского экономического форума – совместно с АИРР (Ассоциация инновационных регионов России) организовал на «ПМЭФ: 2024» площадку для интервью с ведущими гостями мероприятия.