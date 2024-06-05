Екатеринбургский кинофестиваль «Одна шестая» пройдет на месяц раньше

III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в 2024 году в Екатеринбурге на месяц раньше запланированной даты, со 2 по 7 августа. Зрители увидят 30 фильмов российских и зарубежных авторов, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской киностудии.

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"С 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге <...> пройдет III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая". На нем зрители бесплатно смогут увидеть более 30 фильмов российских и зарубежных авторов", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что, таким образом, " Одна шестая" вернется к своим истокам, поскольку первый фестиваль прошел именно в августе. Отмечается, что нововведением этого года станут показы конкурсной и внеконкурсной программы одновременно в нескольких кинотеатрах города, фан-встречи с актерами и публичные лекции о кино. "Мы хотим создавать возможности для творческой реализации.

Лозунг фестиваля 2024

- "Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!", - приводит пресс-служба слова президента фестиваля Евгения Григорьева.



Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Были вручены 10 фестивальных наград.