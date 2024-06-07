Netflix выпустит мультфильм про Планктона из «Губки Боба»

Издание Deadline объявило, что Netflix планирует выпустить мультфильм про Планктона — злейшего врага Мистера Крабса и владельца ресторана Чам Бакет.

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Снимет проект Дэйв Нидхэм. Сюжет расскажет о том, как мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда срывается его план мирового господства. В картине покажут, как Планктон управляет своим рестораном вместе с Карен, компьютером, который одновременно выполняет для Планктона роль единственного друга и его жены.

В озвучке проекта примут участие следующие актёры: Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.

Мультфильм про Планктона выйдет на на Netflix в 2025 году. Точной даты пока нет, её объявят чуть позже.