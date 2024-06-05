Триллер «Город страха» с Эриком Баной и Сэди Синк выйдет в июле

Локализованный трейлер фильма «Город страха» (A Sacrifice) представила 5 июня 2024 года кинокомпания Capella Film. По сюжету детективного триллера, известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.

© кадр из фильма

Фильм снят по мотивам романа Николаса Хогга «Токио». Режиссером и сценаристом проекта выступила Джордан Скотт («Трещины») - дочь режиссера и продюсера Ридли Скотта, который стал сопродюсером. Главные роли исполнили Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, София Ройз, Штефан Кампвирт и другие.

В российский прокат «Город страха» выйдет 4 июля.