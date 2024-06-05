На ПМЭФ привезли самый известный наркокостюм из «Во все тяжкие»
На Петербургский международный экономический форум привезли желтый комбинезон Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», передает корреспондент NEWS.ru. Персонаж американского актера Брайана Крэнстона, известный также как Хайзенберг, заходил в этом защитном костюме в свою нарколабораторию. Комбинезон можно приобрести за 2 млн рублей.
Американский сериал выходил с 2008 по 2013 год. По сюжету школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает, что болен раком легких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением запрещенных веществ. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключенного из школы при активном содействии Уайта.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предусматривающие, в том числе штрафы на сумму до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. В случае принятия закон вступит в силу уже 1 сентября этого года. Также предусматривается конфискация продукции, явившейся предметом административного правонарушения.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.