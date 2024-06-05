Появился график выхода эпизодов сериала «На автомате»

5 июня состоялась премьера сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Шоу рассказывает о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продавать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других людей.

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Сериал доступен для просмотра в «Кинопоиске» и онлайн-кинотеатре Wink. Новые эпизоды шоу будут выходить раз в неделю. Режиссёром проекта выступил Борис Акопов.

Расписание выхода сериала «На автомате» в России

Эпизод Дата выхода

1-я серия 5 июня

2-я серия 5 июня

3-я серия 12 июня

4-я серия 19 июня

5-я серия 26 июня

6-я серия 3 июля

7-я серия 10 июля

8-я серия 17 июля