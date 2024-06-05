«Любопытно!»: создатели «Чебурашки» отреагировали на критику фильма

Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая и фактически сыгравшая Чебурашку, отреагировала в разговоре с НСН на критику фильма со стороны художника-мультипликатора Юрия Норштейна и народного артиста РСФСР Василия Ливанова, который озвучил Гену в советском мультфильме.

© риа новости

«Мне любопытно то, что вы сказали. Но не буду документировать, оставлю свое мнение при себе», – сказала Кузьмина.



Вопрос о том, была ли у создателей нового Чебурашки цель скопировать образ «советского» Чебурашки в фильме, Кузьмина переадресовала к режиссеру картины Дмитрию Дьяченко. В свою очередь он от комментариев отказался.

Со своей стороны, продюсер «Чебурашки» Виталий Шляппо отметил НСН, что каждый имеет право на свое личное мнение в контексте Чебурашки.

«Сколько людей, столько и мнений. Я не могу комментировать высказывания таких больших художников», – сказал Шляппо.



Ранее Василий Ливанов и Юрий Норштейн в интервью НСН скептически оценили новую экранизацию «Чебурашки» и ее сиквел. По словам Норштейна, новый Чебурашка искажает взгляды детей на реальный мир. А Ливанов, прославившийся в советские времена ролью Шерлока Холмса, сказал, что его вообще не интересуют новые фильмы о Чебурашке.

Съемки фильма «Чебурашка 2» уже стартовали в Москве. Режиссером картины вновь выступит Дмитрий Дьяченко, ее премьера запланирована на 1 января 2026 года. Первый «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российской истории, заработав более 7 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».