Лучшие фильмы и сериалы о любовных треугольниках

Ах, любовные треугольники — есть ли что-нибудь более восхитительно мучительное для вечернего кинопросмотра? Хотя они могут быть такими же странными и душераздирающими, как и сама любовь, в том, как они разыгрываются на экране, всегда есть что-то цепляющее.

© Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Рассказываем о знаковых экранных любовных треугольниках современности.

Патрик, Арт и Таши в «Претендентах» (2024)

Страна: США, Италия

Жанр: драма, спорт, мелодрама

Фильм о двух теннисистах, которые соперничают не только на корте, но и в жизни. Причиной их конфликта становится девушка, и это противостояние перерастает в бесконечный поединок за её внимание. Любовный треугольник растягивается на долгие годы, а в главной роли — Зендая. Актёры прекрасно передают эмоции своих персонажей, и между ними чувствуется мощная химия как на корте, так и в сценах, посвященных чувствам.

Нора, Хэ и Артур в «Прошлых жизнях» (2023)

Страна: США, Корея Южная

Жанр: мелодрама

Нора с детства была влюблена в своего лучшего друга, но их пути разошлись, когда она покинула родной город. Выйдя замуж и став писательницей, теперь она живёт в Нью-Йорке. Однажды Нора получает сообщение в социальной сети: ее первая любовь появилась на горизонте спустя двадцать лет. Им предстоит провести вместе неделю, чтобы понять, кто они друг для друга.

Бен, Деви и Пакстон в «Я никогда не…» (2020)

Страна: США

Жанр: драма, комедия

История Деви, которой приходится противостоять вызовам старшей школы, рассказана ярко и остроумно. Главные страдания девушки связаны с мальчиками — особенно с Беном, ее занудным соперником в борьбе за звание лучшего в классе, и Пакстоном — горячим спортсменом. Деви встречается с ними обоими - тут и начинается веселье, а также оскорбленные чувства, предательство, унижение, плохие советы друзей и все, что мы обычно видим в запутанных школьных любовных треугольниках.

Мэдди, Нейт и Кэсси в «Эйфории» (2019)

Страна: США

Жанр: драма

Наблюдать за тем, как Кэсси Ховард влюбляется в жестокого и абьюзивного красавчика Нейта, который, кстати, является бойфрендом её лучшей подруги Мэдди Перез – это непростое испытание. Ситуация усложняется тем, что Мэдди не может решиться на разрыв с Нейтом, считая их отношения идеальными. Она убеждена, что это настоящая любовь.

Вики, Кристина, Хуан и Мария Елена в «Вики Кристина Барселона» (2008)

Страна: Испания, США

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Сюжета слишком много, чтобы рассказать о нем кратко, но ограничимся тем, что сексуальный испанский художник соблазняет двух американок, отдыхающих в Барселоне (Вики и Кристину), и начинает крутить роман с одной из них и его вспыльчивой, неуравновешенной бывшей женой, которую играет Пенелопа Крус.