На этой неделе стало известно, что новая книга по вселенной «Голодных игр» выйдет в 2025 году. Она выступит продолжением ленты «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — действия произведения развернутся спустя 40 лет после событий картины.

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Книга с подзаголовком Sunrise on the Reaping появится в продаже 18 марта 2025 года. После выпуска произведения по нему выпустят фильм, однако сроки выхода неизвестны. Детали сюжета и другие подробности пока не раскрываются.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнил роль Каски Хайботтома.