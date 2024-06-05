Вышел трейлер боевика «Игра киллера» с Дэйвом Батистой

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер боевика «Игра киллера» (The Killer’s Game) с Дэйвом Батистой.

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В ролике показали боевые сцены и динамичные перестрелки в стиле серии фильмов «Джон Уик».

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Лента расскажет о киллере Джо Флуде, у которого врачи обнаруживают неизлечимую болезнь. Чтобы избежать мучительной смерти, главный герой решает нанять других киллеров для убийства самого себя, однако по какой-то причине исполнители нападают на его бывшую девушку.

Также в актёрский состав вошли София Бутелла, Бен Кингсли, Скотт Эдкинс, Терри Крюс, Дэниэл Бернхард, Марко Сарор, Антония Деспла, Шейна Уэст, Люси Корк и другие. Режиссёром картины выступил Дж. Дж. Перри, работавший над сериалом «CSI: Место преступления Нью-Йорк».

Премьера «Игры киллера» в кинотеатрах США состоится 13 сентября. Дата выхода в мировом прокате пока не раскрывается.