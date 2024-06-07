Весной 2024 года стало известно, что сериал «Сёгун» продлили на второй сезон. Эту историческую драму окрестили «Игрой престолов» в японском сеттинге. Шоу о борьбе за власть в Стране восходящего солнца завоевало мировую популярность и получило высокие оценки критиков и зрителей после премьеры двух первых эпизодов. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение «Сегуна» и какие актеры вернуться к своим ролям, а также раскрывает детали сюжета второго сезона.

Главное о сериале

Оригинальное название: Shōgun;

Жанр: историческая драма, приключения, боевик;

Шоураннеры: Рэйчел Кондо и Джастин Маркс;

Когда вышел первый сезон: 2024 год;

Сколько серий в первом сезоне: 10;

Длительность эпизодов: 1 час;

Трансляция: телеканал FX и стриминговый сервис Hulu;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1;

Рейтинг IMDb: 8.8;

Основа: исторический роман Джеймса Клавелла «Сегун»;

В главных ролях: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Хироюки Санада.

Когда выйдет второй сезон

Первый сезон сериала завершился 23 апреля 2024 года — новости о возможном продолжении появились в сети уже через несколько недель.

Сериал «Сегун» получит второй сезон, однако пока неизвестно, когда состоится его премьера

На данный момент нет никаких официальных новостей о том, каким будет продолжение шоу. Неизвестно ни количество эпизодов, ни их хронометраж. Первый сезон «Сегуна» состоял из десяти серий длительностью около часа.

Почему сериал продлили на второй сезон

Изначально сериал «Сегун» не планировали продлевать на второй сезон — шоураннеры проекта Рэйчел Кондо и Джастин Маркс неоднократно говорили об этом в интервью. По их словам, первый сезон завершился там, где заканчивается оригинальная книга Джеймса Клавелла.

«Мы довели историю до конца книги и поставили точку в конце предложения. Нам нравится, как заканчивается книга; это была одна из причин, почему мы оба взялись за съемки и закончили именно в этом месте Джастин Маркс шоураннер сериала «Сегун», — Джастин Маркс, шоураннер сериала «Сегун».



Аналогичного мнения придерживалась и Мария Гонзалес, одна из монтажеров шоу.

«В тот момент, когда мы закончили монтаж, не было никаких упоминаний или каких-либо серьезных планов относительно второго сезона. Я думаю, мы все еще находимся на этом этапе. Я не уверена, что у шоу будет продолжение», — заявила она 8 апреля 2024-го.



При этом создатели не отрицали, что были бы не против поработать над продолжением шоу. «Я думаю, если бы у нас была история, если бы мы смогли ее найти, то мы были бы открыты для работы над вторым сезоном», — признался Джастин Маркс в интервью The Hollywood Reporter.

В итоге успех первого сезона все же заставил создателей «Сегуна» решиться на съемки продолжения. Об этом стало известно в мае 2024 года. Информацию официально подтвердили уже 16 числа. При этом в FX назвали сериал «международным драматическим хитом» и сообщили, что компания планирует выпустить не только второй, но и третий сезоны шоу.

В мае 2024-го сериал «Сегун» продлили сразу на два сезона

Производство

Разработкой второго и третьего сезонов проекта вновь займется телеканал FX и стриминговый сервис Hulu.

В пресс-релизе FX сообщается, что над продолжением «Сегуна» будет работать та же команда, которая трудилась над первым сезоном шоу. Сценаристы Рейчел Кондо и Джастин Маркс вновь займут посты шоураннеров, а одним из исполнительных продюсеров станет Микаэла Клавелл.

Хироюки Санада, который сыграл влиятельного феодала Ёси Торанагу, не только вернется в шоу в качестве актера, но и станет продюсером второго сезона «Сегуна».

Ожидается, что работа над продолжением сериала «Сегун» стартует летом 2024 года

Сюжет второго сезона

Никакой информации о сюжете второго сезона «Сегуна» пока нет. За десять эпизодов создатели сериала успели полностью охватить события, описанные в одноименном романе Джеймса Клавелла.

При этом уже известно, что второй сезон не покажет зрителям совершенно новую историю.

«История и персонажи должны будут продолжить сагу», — сообщили представители FX в официальном пресс-релизе.



Второй сезон «Сегуна» может стать прямым продолжением первой части сериала

У автора романа «Сегун» Джеймса Клавелла есть и другие произведения о средневековой Японии, объединенные в цикл «Азиатская сага». Возможно, некоторые детали второго сюжета создатели как раз и позаимствуют из других произведений Клавелла.

О чем был первый сезон сериала «Сегун»

Шоу рассказывает о событиях, которые происходят в Японии в начале XVII века. Везущий огнестрельное оружие голландский корабль прибывает в страну, раздираемую гражданской войной. Среди членов экипажа — штурман Джон Блэкторн (Космо Джарвис).

Восточные обычаи вызывают у мореплавателя ужас — одного из членов экипажа японцы варят заживо, а остальных членов команды запирают в подвале и обливают гнилыми потрохами.

Через некоторое время Блэкторну удается адаптироваться к японским нравам (хотя на первый взгляд они казались герою абсолютно дикими) и даже обрести влиятельного покровителя. Герой знакомится с дайме Ёси Торанага (Хироюки Санада) и делится с ним тайными планами португальских торговцев.

Информация, которая известна Блэкторну, оказывается крайне полезной. Политический конфликт в Японии выходит на новый уровень, а главный герой постепенно втягивается в опасные интриги, которые плетет местная элита.

Чем закончился первый сезон «Сегуна»

Покровитель Джона Блэкторна дайме Ёси Торанага предотвратил проникновение европейцев в Японию и сумел привести государство к миру. К финалу сезона Торанаге удалось стать сегуном — влиятельным военным, взявшим под контроль всю страну.

Корабль, на котором Блэкторн прибыл в Страну восходящего солнца, был сожжен. Это означало, что британец не сможет вернуться на родину и навсегда останется в Японии.

Актеры

Единственный член каста, подтвердивший свое участие в новом сезоне «Сегуна», — Хироюки Санада. Актер вернется к роли дайме Ёси Таранага — к финалу первого сезона он стал сегуном, самым влиятельным человеком в Японии.

Пока неизвестно, появятся ли в продолжении «Сегуна» другие герои из первого сезона. При этом в сети уже строят теории насчет того, какие персонажи могут вновь вернуться на экраны.

Какие персонажи могут вернуться во втором сезоне сериала «Сегун»: