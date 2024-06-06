На Кубани пройдет первый фестиваль индийского кино

Творческий вечер индийской культуры с исполнением национальных танцев, индийской поэзии и показом фильма в жанре фэнтези о жизни юноши, обладающего суперспособностями, открыл впервые в Краснодарском крае Международный фестиваль индийского кино. Об этом ТАСС сообщили в государственном автономном учреждении культуры Краснодарского края "Кубанькино".

"Международный фестиваль индийского кино проходит на Кубани впервые. <...> И сегодня в рамках торжественного открытия фестиваля состоялся кинопоказ фантастической мелодрамы режиссера Сиси Раджамули "Бахубали: Начало", сюжет которой основан на индийской мифологии" - говорится в сообщении.



В программе - художественное кино российских режиссеров, а также фильмы индийского производства с неповторимым национальным колоритом, подобранные с учетом интересов взрослой аудитории и детей. Зрители увидят мюзикл "Бродяга", драму совместного производства России и Индии "Снежный цветок", документальную короткометражку "Связь" о художнице, которая решила создать серию картин в знак благодарности своему духовному дому, и мультипликационную ленту, основанную на летописных повестях о Куликовской битве, "Пересвет и Ослябя". Отмечается, что вход на кинопоказы свободный.

На сцене в день открытия фестиваля выступили студенты из Индии, обучающиеся в Краснодарском государственном медицинском университете. Индийские артисты представили театрально-хореографическую постановку с исполнением национальных танцев, прозвучали индийские композиции и традиционная поэзия. Гости фестиваля также познакомились с экспозицией декоративно-прикладного искусства Индии и выставкой тематических картин.

Международный фестиваль индийского кино в Краснодарском крае проводится при поддержке регионального министерства культуры, представительства министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Краснодаре и представителя посольства Индии в РФ. Завершится фестиваль 8 июня.