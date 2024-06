Во втором сезоне The Last of Us будет семь эпизодов

Создатели сериала The Last of Us Крейг Мейзин и Нил Дракманн поделились новыми деталями второго сезона с изданием Deadline. Авторы заявили, что в продолжении будет семь эпизодов вместо девяти в первом сезоне — они выйдут в начале 2025 года.

Как объяснил Мейзин, игра The Last of Us Part 2 гораздо больше оригинальной The Last of Us, поэтому сценаристам нужно было найти точку, на которой закончился бы второй сезон и начался третий. В итоге такая точка была найдена по итогам именно семи эпизодов.

Нам нужно было с самого начала придумать, как рассказать историю The Last of Us Part 2 в нескольких сезонах. Когда мы приняли это решение, то пришли к выводу, что достойная точка остановки во втором сезоне наступает после семи эпизодов.



Мейзин также заявил, что третий сезон будет гораздо масштабнее, чем второй. При этом на нём история Элли и Джоэла, возможно, не завершится — авторы планируют уложить всю историю в четыре сезона.