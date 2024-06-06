Фестиваль документального кино Beat Film Festival стартует в Москве

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начинает работу в Москве, он продлится до 16 июня, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В международную программу вошло 26 фильмов, в том числе о музыкантах Нике Кейве, Рюити Сакамото и Пите Доэрти, музе The Rolling Stones Аните Палленберг и французском режиссере Аньес Варда", - говорится в сообщении.



Фестиваль пройдет на разных площадках города и онлайн на "Кинопоиске". Традиционно в международной программе представлены ленты о музыке, например "Рюити Сакамото: Последний концерт" и "Ник Кейв и The Birthday Party". В афише также - фильм о фотографе, картина о первом крупном чемпионате по женскому футболу, лента о студентах швейцарской бизнес-школы. Есть и два фильма о балете: "Лебединая песня" и "Стойкий человек".

"Программа Best of Beat собрана из зрительских хитов прошлых лет", - отметили в пресс-службе. Это, в частности, фильмы о финском архитекторе Алваре Аалто ("Аалто"), основоположнике видеоарта Нам Джун Пайке ("Нам Джун Пайк: Луна - первый телевизор"), пионере электронной революции Лоране Гарнье ("Лоран Гарнье: Электрошок") и другие картины. В этом году Beat поддерживает благотворительный фонд "Дом с маяком". "25% выручки от продажи билетов на показы в Доме культуры "ГЭС-2" пойдут в пользу детского хосписа", - добавили в пресс-службе.

В программу документальных фильмов российских авторов "Док индустрия" включено более 10 короткометражных и полнометражных фильмов разных жанров. Показы "Док индустрии" пройдут в кинотеатре Дома культуры "ГЭС-2" с 10 по 16 июня и будут бесплатными для зрителей, часть фильмов программы также можно будет увидеть на "Кинопоиске".

Также смотр предусматривает образовательную программу.

Программу кинопоказов дополнят паблик-токи, дискуссии и представления фильмов. Как анонсируют организаторы, в рамках образовательной программы ожидается более 25 событий с участием кинокритиков, журналистов, музыкантов, предпринимателей и ученых.