Disney обсуждал с создателем «Гравити Фолз» продолжение мультсериала

Исполнительный вице-президент Disney по телевидению Мередит Робертс дала интервью изданию The Direct и рассказала о том, что компания вела переговоры с создателем мультсериала «Гравити Фолз» о потенциальном продолжении проекта.

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По словам Робертс, Алекс Хирш, создатель мультсериала, скоро опубликует книгу о «Гравити Фолз» и Disney, а ещё в планах короткометражки. Мередит считает, что «никогда не говори никогда».

"Вы знаете, мы разговариваем с Алексом. Он собирается опубликовать книгу о своём проекте в сотрудничестве с Disney. И мы также снимаем несколько короткометражек. Так что никогда не говори «никогда»."



«Гравити Фолз» — известный мультсериал, получивший два сезона из 40 серий. Проект закончился в 2014 году.