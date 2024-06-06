Джейк Джилленхол сыграет с Кристианом Бейлом в ленте про Франкенштейна

По информации издания The Hollywood Reporter, Джейк Джилленхол сыграет в фильме The Bride. Он присоединился к Кристиану Бейлу, Пенелопе Крус, Аннетт Бенинг и Питеру Сарсгаарду.

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Кого именно сыграет Джилленхол, неизвестно. Режиссёром ленты, кстати, выступает его сестра Мэгги Джилленхол. Бейл сыграет Виктора Франкенштейна. Ранее появился кадр из ленты именно с ним.

Действие картины развернётся в Чикаго 1930-х годов. Сюжет расскажет о похождениях Франкенштейна и знакомстве с доктором Ефронием. Затем они вместе оживят молодую девушку, чтобы Франкенштейн мог обзавестись невестой. Лента выступит ремейком «Невесты Франкенштейна», вышедшей в 1935 году.

Премьера ленты во всём мире состоится 2 октября 2025 года.