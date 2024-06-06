Кинокритик счел «нормальной ситуацией» падение выручки кинотеатров

Это связано с отсутствием достаточного количества блокбастеров в отечественном прокате.

В текущих условиях подобная тенденция допустима, на перестройку индустрии требуется время. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Роман Григорьев.

«Для индустрии это означает, что у нас пока не хватает отечественных фильмов — достаточного качества блокбастеров такого уровня, чтобы они собирали прокат достаточный. Мы очень быстро перестраиваемся, в этих условиях это нормальная ситуация. В американском прокате нет никаких фильмов, кроме американских. Почему у нас так не может быть, я не понимаю. Я думаю, что всё впереди, просто мы очень быстро пытаемся на этот уровень выйти, не всегда получается. Нельзя слишком много регулировать государственными финансовыми вливаниями. Отечественный рынок должен сам создать себе режиссёров, которые будут снимать, и продюсеры найдутся. Я против, чтобы какой-нибудь великий режиссёр решал через свои компании, кому сколько денег на какие фильмы».



По сравнению с прошлым годом выручка кинотеатров уменьшилась на 25%. Как пишет «Коммерсантъ», посещаемость залов, упавшая после отказа от «параллельного проката» голливудских блокбастеров для продвижения отечественного кино, так и не смогла восстановиться. Участники рынка посетовали на запоздалый выход на экраны зарубежного «Министерства неджентльменских дел» и низкой популярности фильма «Майор Гром: Игра». По их словам, в отсутствие иностранных премьер лето будет «почти пустым», а отечественное кино «не приносит ожидаемую кассу».