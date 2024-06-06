«Иви» объявил о старте съемок триллера «Хищники»

Новый сериал Иви «Хищники» расскажет о мире «черной трансплантологии». Производством проекта занимается компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым.

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Продюсерами сериала со стороны Иви выступают Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Авторами сценария стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий, режиссерское кресло занял Илья Ермолов. В сериале также снимаются Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие.

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет.