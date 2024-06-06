Вышел в прокат мультфильм «Сказочный патруль»

В прокате - новый анимационный фильм "Сказочный патруль. Шоу продолжается". Он снят по мотивам одноименного сериала в жанре детективного городского фэнтези. Действие происходит в городе Мышкине: здесь в байкерском клубе и на тайной ферме выращивают единорогов. Четыре волшебницы из Сказочного патруля - Варя, Снежка, Алёнка и Маша - берутся за расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт - электрогитара. Под подозрение попадают их заклятые враги - лесные эльфы. Дело оборачивается сложнейшим квестом из-за могущественной третьей силы, которая угрожает всем.

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"Наша история подходит и детям, и взрослым: там есть детективная линия, древние чудовища, классный инди-рок, единороги. Картину можно смотреть как отдельную историю, а можно принять приглашение и погрузиться в мир приключений волшебниц из Мышкина. Только будьте готовы - там уже четыре сезона", - говорит режиссёр, он же сценарист фильма Антон Ланшаков.



Героини, как и в сериале, наделены магической силой и могут использовать её в быту. В фильме звучат не только привычные голоса девчонок, но и новички "Сказочного патруля": Анна Киселёва озвучила эльфийку Лагуну, голосом Данилы Якушева заговорил гном-байкер Ивар.

Проект выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов "НМГ Кинопрокат", который входит в холдинг "Национальная Медиа Группа".