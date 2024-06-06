Десять полнометражных мультфильмов лета

Летом на большие экраны выходит целая волна свежих мультфильмов, затрагивающих как продолжения любимых франшиз, так и совершенно новые истории. Для поклонников анимации это время становится настоящим праздником, ведь в кино появляются проекты для всей семьи, а летние каникулы позволяют посмотреть их все и ничего не пропустить.

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Тлум.Ру выбрал 10 любопытных анимационных (и не только) новинок лета 2024 года. В финале подборки читателей ждёт традиционное голосование за новинку, которая привлекла больше всего внимания, не стесняйтесь и участвуйте.

№ 1. «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Когда выходит: 6 июня («НМГ Кинопрокат»)

Четыре известных волшебницы Сказочного патруля — Варя, Снежка, Алёнка и Маша — начинают новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похитили магическую электрогитару. Под подозрение попадают лесные эльфы, давние враги гномов. Ситуация усложняется, когда в дело вступает третья могущественная сила.

№ 2. «Головоломка 2»

Когда выходит: 12 июня

В продолжении первого мультфильма Райли взрослеет, и это значит, что эмоций у неё тоже становится больше. Чтобы освободить место, в головном центре её мозга требуется провести ремонт. В команду уже знакомых нам Радости, Печали, Гнева, Страха и Брезгливости приходят Тревожность, Стыд, Хандра и Зависть. Как Райли и её эмоции-старожилы научатся жить с новыми чувствами?

№ 3. «Ультрамен: Путь к вершине»

Когда выходит: 14 июня

Кен Сато, известный, но эгоистичный бейсболист, ведущий тайную жизнь в роли гигантского супергероя Ультрамена (или Ультрачеловека), вынужден совмещать свою карьеру и обязанности героя, при этом неохотно усыновляя малышку кайдзю (в японской поп-культуре — гигантские монстры, вроде Годзиллы) после победы над её матерью.

№ 4. «Гадкий я 4»

Когда выходит: 20 июня

Продолжение франшизы про гадкого Грю и его семейство. Грю, вместе со своей женой и коллегой из Антизлодейской лиги Люси, а также тремя дочерями и, конечно же, миньонами, пускаются в бега, став мишенью для беглого преступника Максима Ле Маля и его возлюбленной Валентины. Проблем добавляет новый член семьи, Грю-младший, который не так прост, как кажется.

№ 5. «Эмма в мире лам»

Когда выходит: 27 июня («НМГ Кинопрокат»)

Эмма, чья семья — ламы, ведь она с детства живёт в мире животных, отправляется на поиски своего истинного происхождения, потому что в какой-то момент девочка чувствует себя «не такой, как все». Так начинается путешествие, которое поможет ей найти новых друзей и разгадать загадку своего прошлого.

№ 6. «Побег из лабиринта времени»

Когда выходит: 25 июля («Централ Партнершип»)

Перед вами продолжение китайской франшизы «Медведи-соседи». Когда у Вика появляется шанс снова начать свою жизнь в качестве лесоруба, ему приходится бросить всё, чтобы спасти своих друзей, отправившись в приключение во времени и пространстве.

№ 7. «Гарольд и волшебный мелок»

Когда выходит: 1 августа

Внутри своей книги отважный Гарольд может оживить что угодно, просто нарисовав это волшебным фиолетовым мелком. После того, как он попадает в физический мир, Гарольд обнаруживает, что ему нужно многому научиться в реальной жизни. Когда сила безграничного воображения оказывается в неправильных рука, Гарольду и его друзьям потребуется весь творческий потенциал, чтобы спасти как реальный мир, так и свой собственный, книжный. «Гарольд и фиолетовый мелок» — экранизация детской книги аниматора Крокетта Джонсона.

№ 8. «Спасая Бикини Боттом: История Сэнди Чикс»

Когда выходит: 2 августа (Великобритания)

Когда подводный городок Бикини Боттом внезапно вытаскивают из океана, Сэнди Чикс и Губка Боб отправляются в родной штат Сэнди, Техас, где они знакомятся с семьёй Сэнди. Теперь они должны спасти Бикини Боттом от рук злого генерального директора крупной фирмы и вернуть его обратно под воду.

№ 9. «Формула воды»

Когда выходит: 22 августа («Атмосфера кино»)

В постапокалиптическом мире юная Дана отправляется на поиски своего отца-учёного, изобретателя жизненно важной машины, способной решить проблему с нехваткой воды в мире. В этом непростом путешествии её поддерживает бродячий цирк. Любопытная деталь об этом мультфильме от студии «Союзмультфильм» — он сделан на игровом движке Unreal Engine.

№ 10. «Лунтик. Возвращение домой»

Когда выходит: 29 августа («Вольга»)

В новых захватывающих приключениях Лунтику и его компании, кузнечику Кузе, Пчелёнку, бабочке Элине, гусеницам Вупсеню и Пупсеню и другим друзьям предстоит непростая задача: найти маму главного героя и вернуться на Луну. На этот раз им придется преодолеть немало препятствий, ведь путь к Чёрной горе полон опасностей и увлекательных приключений. В процессе выполнения миссии дружба героев будет подвергаться тяжким испытаниям, но благодаря верности и взаимопомощи они смогут преодолеть все трудности и преграды.

А теперь время голосовать: ставьте галочку возле названия мультфильма, который вы больше всего хотите увидеть. И добавляйте наш сайт в закладки, чтобы не пропустить результаты.