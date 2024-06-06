Валдис Пельш представил фильм о покорении самой сложной вершины мира

Премьерный показ документального фильма телеведущего и продюсера Валдиса Пельша о восхождении на самую сложную горную вершину К2, расположенную в Пакистане, прошла в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. После премьеры фильм выйдет на Первом канале и онлайн-платформах.

"Для нас этот фильм очень дорог, он стоил достаточно больших затрат - физических, моральных и денежных. Мы решились на эту историю, потому что верили, что все будет хорошо, потому что с нами [руководитель экспедиции, альпинист] Александр Абрамов. Спасибо огромное тем, кто стал героями нашего фильма, кто шли к вершине и те, кто дошли до этой вершины, кто вели съемку. То, как работали наши высотные операторы, до сих пор вызывает изумление", - сказал Пельш перед премьерой.



Новый документальный фильм "Ген высоты 2. Гора всех гор" снят с элементами реалити-шоу. Он с стал продолжением аналогичного проекта о покорении Эвереста, который вышел в 2017 году.

Фильм рассказывает об истории К2, которая считается самой неприступной, но самой желанной у альпинистов вершиной. Она была открыта в 1856 году, но покорить ее смогли спустя почти 100 лет. Авторы фильма следуют за участниками самой многочисленной экспедиции под руководством известного российского альпиниста Александра Абрамова. Он совершил более 160 восхождений разной сложности и 12 раз был на вершине Эвереста, но никогда ранее не поднимался на К2. В команде с ним как опытные альпинисты, так и непрофессиональные спортсмены.

Участники поставили несколько амбициозных целей: получить титулы "Первая россиянка, покорившая К2", "Самый возрастной человек на вершине К2", кроме того, два члена экспедиции былм намерены стать первыми армянином и осетином, взошедшими на эту гору. Экспедиция длилась с 18 июня по 7 августа 2023 года. В фильме запечатлен весь путь - от подготовки и акклиматизации до непосредственно восхождения. Зрители смогут увидеть, с какими сложностями сталкивается каждый из участников, с чем им приходится бороться, какие опасности их подстерегают, как на высоту реагирует организм и что действительно движет каждым из них.

Валдис Пельш выступил в качестве автора идеи, продюсера и ведущего проекта, производством занималась его кинокомпания "РД Студия". Режиссер - документалист Кристина Козлова.