Состоялась премьера документальных фильмов «Культурный код Россия»

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы, 3 июня, прошла премьера документальных фильмов из цикла «Культурный код Россия». Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Генеральным продюсером мероприятия стала известная телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова. В рамках проекта она создала четыре короткометражных документальных просветительских фильма.

Зрители могли увидеть два фильма — «Культурный код. Россия в театре, кино» и «Культурный код. Россия в литературе». В реализации картин принимали участие известные актеры, поэты, музыканты и режиссеры, среди которых: Андрей Кончаловский, Юрий Поляков, Полина Агуреева и Клим Поплавский.

По итогам проведения мероприятия прошел круглый стол, где обсудили суть русского культурного кода, проявленного в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России.

5 июня в Музее победы сотни посетителей увидели выставку «Сила слабых. Женское лицо Победы», посвященная 80-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.