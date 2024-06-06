Лукьяненко создаст медиафраншизу с русскими супергероями

Медиафраншизу на основе вселенной русских супергероев намерена запустить киностудия «Союзмультфильм», сообщила пресс-служба киностудии, передает ТАСС.

© кадр из фильма

Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что уже создана целая вселенная русских героев со своей системой координат, историей и сюжетными линиями. Она отметила, что за основу были взяты архетипы из российской истории, науки, культуры и литературы.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал», - подчеркнула Слащева. По её словам, предварительное название проекта – «Орден Алой звезды».



Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» уточнила, что к разработке вселенной русских героев был привлечен писатель Сергей Лукьяненко, который работал над ней вместе с соавтором Сергеем Волковым.

Среди русских супергероев, в частности, будут Семен Дежнев, Левша, Аэлита и Василиса. Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит сериал по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».