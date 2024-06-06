Кинопоиск оштрафовали на 1,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский районный суд города Москвы привлек к административной ответственности онлайн-кинотеатр "Кинопоиск".

Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного нарушения по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Сервис оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. 9 мая стало известно, что административные протоколы составили в отношении онлайн-кинотеатров Wink и Кинопоиска, причиной тому послужила пропаганда ЛГБТ.

До этого данные онлайн-кинотеатры уже штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про ЛГБТ. В протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ-сценами, но без маркировки "18+". 31 мая представители онлайн-кинотеатра Кинопоиск сообщили, что скрыли некоторые фильмы из платформы из-за ЛГБТ-контента.

Из доступа были изъяты такие российские картины, как "Человек, который удивил всех", "Ученик", "Аутло", а также сериал "Маргоша", где герой магически оказался в женском теле.