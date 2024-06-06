Стартовали съемки фильма «Батя 2. Дед»

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media приступили к съёмкам фильма «Батя 2. Дед», который вновь расскажет о сложных отношениях между отцом и сыном. Съёмки продлятся до конца июля, а премьера ленты ожидается в 2025 году.

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События второй части развернутся в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса – Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоём, свою первую любовь и друзей детства. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой.

К своим ролям вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие. Авторы не сообщают, кто сыграл Деда в разные периоды жизни — для смены внешности они будут использовать сложный практический грим. Режиссёром сиквела выступит Илья Учитель, а за сценарий отвечают авторы первого фильма – Алексей Литвиненко, Антон Зайцев и Павел Тихомиров.