Николь Кидман намекнула на выход третьего сезона «Большая маленькая ложь»

Актрисы Николь Кидман и Рис Уизерспун выступили гостями передачи от издания Vanity Fair. В ней женщины намекнули на выход третьего сезона сериала «Большая маленькая ложь», который официально завершился в 2019 году.

© Чемпионат.com

Актрисы не стали делиться никакими деталями продолжения, однако Николь Кидман отметила, что работа над третьим сезоном уже ведётся. Сейчас создательница оригинальной книги Лиана Мориарти пишет продолжение истории, которое и станет основой для третьего сезона сериала.

Нам нужно заткнуться. Существует целый ряд правил о том, что никогда не следует говорить о чём-то, пока вы этого не сделали, потому что это вызывает дофаминовый выброс, и вы чувствуете, что якобы уже сделали это. Это научное исследование. Но мы движемся быстро и яростно. Лиана Мориарти уже пишет книгу. Мы в хорошей форме.

Сериал «Большая маленькая ложь» рассказывает историю небольшого калифорнийского города. В местной школе происходит загадочное убийство, с которым связаны сразу пять семей. Шоу получило два сезона по семь эпизодов — они вышли в 2017-м и 2019-м годах соответственно.