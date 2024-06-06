«Аколит» стал худшим проектом в истории «Звездных войн» по версии IMDb

5 июня стартовал сериал «Аколит» — новый проект по вселенной «Звёздных войн». События шоу разворачиваются в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза». Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с более зловещими силами, чем они могли себе представить.

© кадр из фильма

Спустя сутки на агрегаторе IMDb появился рейтинг шоу, который составляет 5,2/10 на основе девяти тысяч отзывов и продолжает падать. Это худший показатель в истории полнометражных проектов по вселенной «Звёздных войн» — даже у девятого эпизода оценка составляет 6,4/10.

Худшие проекты по вселенной «Звёздных войн» по данным IMDb

В своих обзорах пользователи ругают сериал за нарушение канона «Звёздных войн», пресный сюжет, типичную для саги завязку и инклюзивный каст, состоящий во многом из чернокожих и азиатских актёров. Некоторые зрители заявили, что после выхода первых двух эпизодов «Аколита» они перестали быть фанатами вселенной, полностью разочаровавшись в подходе Disney.