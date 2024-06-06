Фильм «Опасные воды» выйдет в прокат 12 июня

Кинопрокатная компания "Наше кино" опубликовала на YouTube финальный трейлер триллера "Опасные воды".

© кадр из фильма

Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе компании. Фильм "Опасные воды" выйдет в российский прокат 12 июня. Картина расскажет о пятерых друзьях, которые отправились в дайвинг-путешествие к месту крушения военного корабля времен Второй мировой. Однако погружение оборачивается настоящим кошмаром для компании.

Группа оказывается отрезанной от суши, а кислород заканчивается. На друзей, застрявших в ловушке, начинает охоту стая огромных акул. Режиссер фильма - Йоахим Хеден, известный по картине "Глубокое погружение".

В ролях - Ким Спирман, Джек Парр, Джулиан Сэндс, Александр Арнольд, Эрин Маллен, Арло Картер, Максим Дюран.

В мае телекомпания HBO представила трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона". В видео показано, как Деймон Таргариен, дядя вновь взошедшей на престол Рейниры, приближается к Железному трону. Затем появляются кадры с кораблями, эпизоды с драконами и падающей короной. Рейнира отмечает, что член династии Таргариенов, занимающий трон, не просто правитель или правительница, а защитник королевства.