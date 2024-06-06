В «Союзмультфильме» рассказали какой будет вселенная русских супергероев

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) пришла на стенд "РГ" и поделилась с нами сразу несколькими эксклюзивными новостями.

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Вначале разговора зашла речь о перспективах экспорта анимации в страны Азии и Ближнего Востока и о том, как студия "Союзмультфильм" планирует выходить на мировой рынок. Наши читатели узнают первыми о том, что продолжение легендарного мультфильма "Ну погоди!" поедет в Китай, где еще помнят советскую классику.

Юлиана Слащева ответила и на вопрос, какие еще фильмы на основе анимационной классики могут выйти на экраны? Так, посмотрев видео, вы узнаете, какая современная судьба ждет советский мультфильм "Шайбу! Шайбу!".

Также гостья рассказала, когда фильм "Вера", в основу которого легла повесть Галины Щербаковой "Вам и не снилось", и где главную роль сыграла Виктория Толстоганова, выйдет к широкому зрителю. Приоткроем секрет - уже осенью этого года.

Но самой громкой новостью стала информация о том, что Сергей Лукьяненко, "Союзмультфильм" и Okko совместно работают над вселенной русских супергероев.

Эта медиафраншиза под предварительным названием "Орден Алой звезды" сделана на основе оригинальной вселенной русских супергероев, разработанной Лукьяненко с еще одним соавтором, писателем-фантастом Сергеем Волковым. Это масштабный проект, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы, в том числе Тимура, Айю (Хозяйку Медной горы), Левшу, Аэлиту, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и др. Вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого.

"Мы видим в нашем проекте большой потенциал, - сказала Юлиана Слащева. - Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами".



По словам Юлианы Слащевой, на основе созданной вселенной можно разрабатывать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию и многое другое.