Создатель фильмов про Петрова и Васечкина открывает свою мастерскую

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова проводит первый набор в режиссерскую мастерскую Владимира Аленикова по новому направлению "жанровое кино", сообщила пресс-служба академии.

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"Ключевая задача мастерской - научить студентов владеть всеми основными жанрами современного кинематографа - от документального фильма до комедии или "ужастика". По моему убеждению, профессионал должен уметь все. В процессе обучения студенты обретут необходимый для будущей работы опыт и определятся со своими жанровыми пристрастиями", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя мастерской Владимира Аленикова.



Слушатели пройдут годичный курс обучения и снимут короткометражные разножанровые фильмы. Лучшие проекты слушателей получают поддержку академии. Занятия начнутся в сентябре 2024 года. Подать заявку можно до 7 августа включительно. Прием на обучение проводится на конкурсной основе. До конкурса на программу профессиональной переподготовки допускаются абитуриенты, имеющие высшее образование в области кинематографии и театрального искусства.

"Убежден, что "чистые" жанры лежат в основе любого замечательного фильма. Жанровое кино способно удовлетворить самого взыскательного режиссера, как с художественной точки зрения, так и с коммерческой. Нельзя забывать, что именно эти фильмы всегда пользуются наибольшим спросом у дистрибьюторов, которые, в свою очередь, пристально следят за потребностями широкого зрителя", - отметил Алеников.



Алеников - режиссер театра и кино, писатель, драматург, сценарист, поэт. Обладатель более 50 наград международных и всероссийских кинофестивалей. Является автором сценариев и режиссером-постановщиком более 20 художественных и документальных фильмов, а также автором нескольких книг, в том числе востребованной в России книги-пособия для начинающих режиссеров "Свой почерк в режиссуре". Среди его картин - "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Небесная команда", "Странники терпенья".

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова создана в 2015 году и реализует программы профессиональной переподготовки, основной целью которых является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Основателем и ректором академии является народный артист России Никита Михалков.