Алексей Учитель рассказал о сериале «Плевако» и картине «Летучий корабль-2»

На стенд "РГ" на Санкт-Петербургском Международном Экономическом форуме пришел режиссер, продюсер, глава киностудии "РОК" Алексей Учитель. Он рассказал нашему обозревателю о новом сериале "Плевако" с Сергеем Безруковым в главной роли.

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Сериал будет отдельно представлен на ПМЭФ завтра 7 июня на масштабном мероприятии Института развития Интернета (при поддержке ИРИ проект снят).

"На мой взгляд, и в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться, а Плевако - именно такой человек. Он во многом перевернул представление о том, каким может быть адвокат. Умел добиваться победы в любом деле, даже если, на первый взгляд, оно казалось безнадежным. О его судебных речах ходили легенды, послушать их приходили и Шаляпин, и Станиславский… Словом, речь идет о личности действительно уникальной. В нашем проекте десять серий, каждая - отдельное дело, которое ведет Фёдор Никифорович. Будет и экшн, и детективная линия, и, конечно, линия судьбы самого героя. Но мне кажется, что самым интересным для зрителя будет именно человеческий материал", - говорит Алексей Учитель.



Также наш гость рассказал о том, как идет работа над двумя новыми масштабными проектами. Первый - фильм о Дмитрии Шостаковиче.

По словам Учителя, это не будет байопик, зрителей ждет высокохудожественный проект. О съемках картины "Летучий корабль-2" уже объявлено. Какой ее задумали создатели во главе с режиссером Ильей Учителем, вы узнаете, посмотрев видео.