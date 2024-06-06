Вышел новый трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Трейлер специального летнего выпуска анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» представила 6 июня 2024 года кинокомпания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что выпуск из трех короткометражных фильмов приурочен студией «Мельница» и кинокомпанией СТВ к 20-летию анимационной франшизы.

© кадр из фильма

В новых историях Князь лишится короны, Алёша Попович станет изобретателем, а Илья Муромец впадет в летаргический сон с удивительными последствиями.

Роли в мультфильме озвучили Сергей Маковецкий (Князь), Дмитрий Высоцкий (Юлий), Олег Куликович (Алёша), Валерий Соловьев (Добрыня), Дмитрий Быковский (Илья), Лия Медведева (Любава), Мария Цветкова (Алёнушка) и другие. Режиссерами проекта стали Александр Шоха и Екатерина Салабай.

В российский прокат киноальманах «Три богатыря. Ни дня без подвига» выйдет 20 июня.