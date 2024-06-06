Вышел дублированный трейлер «Веном 3» от Red Head Sound

Блогер Дмитрий Череватенко опубликовал дублированный трейлер фильма «Веном: Последний танец» в озвучке от студии Red Head Sound. В ролике можно услышать официальный русский голос Тома Харди в исполнении Ильи Исаева.

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Детектива Маллигана (Токсина) озвучил Михаил Хрусталёв, Чиветеля Эджиофора — Сергей Чихачёв, а Джуно Темпл — Екатерина Тихомирова.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Sony.

Это будет последняя картина о симбиоте с Томом Харди. Ещё в ленте сыграли Стивен Грэм («Большой куш», «Ирландец»), Джуно Темпл («Искупление», «Тед Лассо») и Пегги Лу. Детали сюжета пока держатся в секрете.

Мировая премьера «Венома: Последний танец» состоится 25 октября.