Продюсер объяснил, почему Иван-дурак популярный типаж в кино

Кинокритик и продюсер Сергей Сычев в беседе с NEWS.ru заявил, что самым популярным типажом в российской киноиндустрии является Иван-дурак, так как образы формируются из сказок. Эксперт пояснил, что этот типаж представляет собой везунчика и выходца из народа. По его словам, данный образ приходит к аудитории еще в детстве и лежит в корнях культурного развития.

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Все происходит от того, кто является главным героем фольклора и сказок. Самый популярный и главный герой сказок — это Иван-дурак. Он выходец из народа, везунчик. И логично, что тот архетип, который приходит к аудитории через ее детство, находится в корнях культурного развития и будет самым популярным типажом, — пояснил Сычев.





Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил, что идея кинокомпании «Союзмультфильм» и писателя Сергея Лукьяненко создать франшизу о русских супергероях наподобие Marvel забавная. Эксперт выразил мнение, что может получиться «веселый и яркий винегрет». При этом, по его словам, подобные попытки уже предпринимались.

Актриса Софья Каштанова до этого заявила, что российскую киноиндустрию ждет грандиозное развитие, страна идет большими шагами в правильную сторону. Она отметила, что отечественный кинематограф стал всецелым из-за обилия телепроектов, в числе которых значатся как исторические, так и патриотические проекты.