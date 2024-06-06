Вышел трейлер сериала «Убойный отпуск»

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер комедийного сериала "Убойный отпуск" (18+).

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По сюжету Люба (Анна Михалкова) и Рома (Александр Робак) устали от брака, но их беременная дочь Настя дарит родителям тур в пятизвездочный отель в Турции. Те соглашаются, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают. Наоборот, Люба ссорится с Ромой еще в самолете, на первом же ужине начинает флиртовать с красавцем-турком (Алим Хоконов), выпивает лишнего, а утром обнаруживает у себя в постели труп.

Производством занималась кинокомпания LOOKFILM, режиссером и соавтором проекта стал Сергей Дьячковский.

Также в ролях: Любовь Аксенова, Степан Девонин, Денис Кузнецов и Аля Элоуисси.