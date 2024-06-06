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Вручение кинопремии "Ника" за 2022-2023 годы пройдет в Москве 1 июля

Церемония вручения национальной премии кинематографических искусств "Ника" пройдет в Москве 1 июля. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете награды.

Вручение кинопремии «Ника» пройдет в Москве первого июля
© РИА Новости
"Вручение премии состоится 1 июля", - сказал собеседник агентства, добавив, что место проведения церемонии будет известно позднее.

Премия "Ника" не вручалась в 2022 и 2023 годах. На предстоящей церемонии предлагается отметить лауреатов сразу за два года - 2022-й и 2023-й.

Ранее на сайте премии был опубликован список номинантов за 2022-2023 годы. В главной номинации - "Лучший фильм" - выдвинуты шесть картин. Это "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, а также лента Александра Велединского "1993", фильм Андрея Смирнова "За нас с вами", "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян. При этом Велединский, Смирнов, Урсуляк и Хлебников с этими картинами претендуют на премию в категории "Лучшая режиссерская работа".

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Праведник" (13 категорий). В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатами могут стать Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами") и Александр Яценко ("Праведник"). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова ("1993"), Анна Михалкова ("Чувства Анны"), Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").

Сергея Пускепалиса могут посмертно удостоить награды в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в картине "Сердце Пармы", где актер сыграл воеводу Полюда. Также лучшими актерами второго плана могут быть названы Сергей Маковецкий и Евгений Ткачук за роли в фильме "Праведник", Тимофей Трибунцев за работу в картине "Снегирь" и Леонид Ярмольник за роль в фильме "За нас с вами". Статуэтку "Ника" в аналогичной женской номинации могут получить Елена Валюшкина ("Последний богатырь: Посланник тьмы"), Юлия Витрук ("Праведник"), Ольга Лапшина ("Огород") и Ирина Розанова ("За нас с вами").

Анимация и неигровые фильмы

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". На премию среди неигровых картин претендуют "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев", среди анимационных проектов - "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков".

Кроме того, награды получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Так, среди сценаристов в число номинантов вошли Александр Велединский ("1993"), Сергей Ильин и Игорь Рыбин ("Страсти по Матвею"), Геннадий Островский ("Праведник") и Андрей Смирнов ("За нас с вами").

В номинации "Лучшая музыка к фильму" посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за музыку к фильму "Нюрнберг". Также среди номинантов в этой категории - Игорь Вдовин ("Сердце Пармы"), Юрий Потеенко ("Хитровка. Знак четырех") и Василий Тонковидов ("Праведник"). В категории "Открытие года" статуэтку могут получить режиссер фильма "Туман" Наталия Гугуева, режиссер картины "Страсти по Матвею" Сергей Ильин, Мария Золотухина, сыгравшая в "Праведнике", и Макар Хлебников за работу в фильме "Снегирь".

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.

Фильмы и сериалы
Туман
Вызов
Хармс
Праведник
Золотухина Мария
Геннадий Островский
Игорь Рыбин
Василий Тонковидов
Клим Шипенко
Наталия Гугуева
Юрий Потеенко
Эдуард Артемьев
Елена Валюшкина
Александр Робак
Борис Хлебников
Марлен Хуциев
Александр Велединский
Игорь Вдовин
Сергей Пускепалис
Сергей Ильин
Юлий Гусман
Леонид Ярмольник
Юлия Пересильд
Анна Михалкова
Сергей Маковецкий
Андрей Смирнов
Ирина Розанова
Сергей Урсуляк
Тимофей Трибунцев
Анна Меликян
Андрей Смоляков
Екатерина Вилкова
Юлия Снигирь
Ольга Лапшина
Евгений Ткачук
Александр Яценко
Андрей Тарковский