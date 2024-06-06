На ПМЭФ объявили о запуске исследования образа героя в российском кино

В сессии приняли участие генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев, актер и продюсер Милош Бикович, сценарист и креативный продюсер Андрей Золотарев, режиссер и сценарист Андрей Кравчук, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и член Общественной палаты РФ, руководитель КСВО по Самарской области Екатерина Колотовкина. Модерировал сессию писатель и сценарист Александр Цыпкин.

"В медиаиндустрии мы все боремся за рейтинги и доли. Поэтому "Газпром-Медиа Холдинг" продолжает наращивать собственное производство кино, сериалов и программ: так, с сентября 2023 года по апрель 2024 года на развлекательных телеканалах ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, 2х2, "Суббота!" и ТНТ-4 (субхолдинг "Газпром-Медиа. Развлекательное Телевидение") вышло 1 706 часов оригинального премьерного контента. На телеканале НТВ за тот же период - более 2,5 тысячи часов оригинального премьерного контента", - начал свое выступление с цифр Александр Жаров и далее рассказал о новом масштабном исследовании, инициированном "Газпром-Медиа Холдингом". "Время героев из 90-х и насаждаемых Голливудом образов прошло. Сейчас российский зритель хочет альтернативных историй про своих героев! Мы в "Газпром-Медиа Холдинге" видим этот запрос общества и запустили собственное масштабное исследование образа современного героя в российском кино и сериальном производстве. Оно состоит из нескольких этапов: на первом мы опросили экспертов, на втором - провели семиотический анализ самых рейтинговых картин и сериалов за последние сорок лет с упором на последние четыре года. Результаты нашего исследования помогут медиаиндустрии более аналитически подходить к процессу создания новых героев", - продолжил Александр Жаров.



Спикер поделился первыми результатами исследования и назвал самые яркие и любимые сегодня зрителями типажи персонажей в кино и сериалах (в их числе "Везунчик", "Перевоспитанный", "Человек из народа", "Герой поневоле"), рассказал о том, какие герои утрачивают актуальность и какие образы приходят им на смену, а также озвучил тему, которая, на сегодняшний день, наиболее востребована и необходима в российском кино: "Самый большой запрос у зрителей есть сейчас на современного Большого Героя, который бы пришел на смену героям прошлого вроде Штирлица. Мы снимаем цикл исторических фильмов "Русь", уже вышли фильмы "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы", скоро выпустим третий фильм "Екатерина Великая" - это картины про русских людей, которые изменили мир. Тот мастер, творец, который найдет и покажет нового Большого Героя нашего времени, и сам станет героем"

Генеральный директор Институра развития Интернета Алексей Гореславский напомнил об еще одном типе героя Это учитель, врач, ученый - человек, который делает свою работу. И еще один тип героя, по словам гендиректора ИРИ - человек, который вроде бы и не хочет делать важный выбор, но ему приходится его сделать.

Председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о деятельности фонда, который был создан около года назад:

"Фонд создан год назад, все это время мы встречаемся с нашими ребятами, участниками СВО, ездим по всей России, наши филиалы есть во всех 89 регионах страны. Сегодня у нас нет необходимости в поиске героя для театра и кино -они находятся рядом с нами: это самоотверженные, сильные парни, настоящие герои, которые встали на защиту нашей Родины. Эти ребята формируют основу нравственности, человеческих ценностей - дружбы, любви, взаимовыручки, чести. Они - новая элита, показывающая, какими мы должны быть".



Анна подчеркнула, что новый современный герой кино и сериалов должен быть положительным и создавать ориентиры для молодежи.

Сценарист и креативный продюсер Андрей Золотарев согласился с тем, что ответственность создателей контента перед своей аудиторией велика:

"Художник, творец безусловно влияет на общественное сознание, потому что создает персонажа, и наша зона ответственности состоит в том, чтобы антигероя не приводить к победе - это то, о чем авторам нужно думать".



"Я вас люблю" - написал на листе бумаге в адрес собравшихся актер театра и кино, продюсер Милош Бикович - он должен был присоединиться к сессии онлайн, но связь с ним периодически прерывалась. В финале связь удалось-таки восстановить.

"Я давно существую как часть российского общества, и должен сказать, что оно очень открыто!" - заявил Бикович.



Он отметил, что, помимо необходимости отвечать на запросы общества и государства, для создателей контента есть еще третья важная задача - это поиск смысла и спасения души:

"Важно, чтобы зритель после фильма вышел облагороженным, чтобы у него появился новый смысл, который улучшает качество его внутреннего мира".



По мнению артиста, современный герой должен быть убедительным и с недостатками, чтобы в него поверили, а к задаче создания такого героя нужно подходить продуманно, учитывая все сложившиеся в подсознании русского человека архетипы.

Между тем

"РГ" готовила специальный материал, посвященный образу героя в современном кино и в сериалах. Прочитать можно по ссылке.

Общероссийское исследование образа героя, инициированное "Газпром-Медиа Холдингом", стартовало в марте 2024 года. Его цель - проанализировать характерные черты, востребованность и релевантность героев разным целевым аудиториям, проследить трансформацию образов и особенности их восприятия в современном контексте.

Исследование проходит в несколько этапов.

На данный момент уже состоялись экспертные интервью с лидерами индустрии, в число которых вошли авторитетные режиссеры, сценаристы, писатели, продюсеры, представители профессионального медиа сообщества - все те, кто непосредственно занят в создании контента, а также представители академической среды.

На следующем этапе был проведен семиотический анализ наиболее ярких и кассовых художественных фильмов и сериалов за последние 40 лет с фокусом на последние 4 года. В выборку вошли фильмы и сериалы различных производителей, вышедшие на любых телеканалах и платформах, которые стали лидерами по кассовым сборам в кинопрокате, заняли верхние позиции в телевизионных рейтингах, набрали больше всего просмотров в онлайн-кинотеатрах.

Финальный этап общероссийского исследования "Газпром-Медиа Холдинга" пройдет в августе 2024 года, он предполагает опрос населения России и выявление зрительских предпочтений.