В Екатеринбурге пройдет фестиваль дебютных фильмов «Одна шестая»

III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая» пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге. Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия.

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Зрители бесплатно смогут увидеть более 30 фильмов российских и зарубежных авторов. Программными директорами фестиваля стали кинокритики Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино). Кроме жюри, за понравившееся кино смогут проголосовать и гости фестиваля.

«Темой фестиваля остается «польза наставничества» — мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 — «Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!», — говорит президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.



Фестиваль собирает заявки до 30 июня 2024 года на официальном сайте фестиваля можно подать заявку на участие. Все показы фестиваля «Одна шестая» — открытые, их можно посетить после регистрации.

Впервые «Одна шестая» прошла в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии. В 2023 году на фестивале было представлено 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля, Франции и других стран евразийского пространства.

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