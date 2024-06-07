«Подвинули Голливуд»: дистрибьюторы заявили об успехе отечественного кино

Генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин во время дискуссии "Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС" в рамках ПМЭФ заявил об успехе отечественного кино. Дистрибьютора цитирует "Фонтанка".

© кадр из фильма

По словам Верещагина "в России точно уже подвинули Голливуд", поскольку в отечественном прокате российские фильмы собирают существенно больше, чем когда-либо собирали голливудские. "[Продюсеры] начали рисковать намного сильнее, чем они рисковали раньше с точки зрения производства смелых жанров, картин, которые раньше ни один продюсер просто не взялся бы производить, потому что всегда было понятно, что потенциально там может быть конкуренция с Голливудом.

Сейчас все возможно, и мы знаем про сборы таких фильмов, как "Чебурашка", "Холоп", "Бременские музыканты", - привел примеры он. Глава компании, выпускавшей в прокат картины "Сто лет тому вперед" и "Майор Гром", заявил, что если раньше продюсеры ориентировались на создание международных картин, то теперь стараются производить исключительно российское кино для российского зрителя.

Кроме того, он заявил о плохих международных сборах Голливуда - они "худшие за последние 10 лет".

"Появляется намного больше местных фильмов, которые спокойно могут конкурировать. С другой стороны, опять же, те ценности, которые Голливуд сейчас транслирует, чужды большинству стран мира, аудиторий", - уверен он, добавляя, что Голливуд "устранит себя сам".



Накануне на ПМЭФ сообщили, что "Чумной" форт в Кронштадте станет местом съемок нового шоу.