В "Газпром-медиа" назвали наиболее популярные типажи в российском кино

Холдинг "Газпром-медиа" проводит масштабное исследование, чтобы выявить самые яркие и любимые сегодня зрителями образы героев в кино и сериалах. На основе первых выводов специалисты определили несколько наиболее популярных типажей, в их числе "везунчик", "перевоспитанный", "человек из народа", сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

© Кадр из фильма «Холоп»

Холдинг проводит масштабное общероссийское исследование образа героя, которое стартовало в марте 2024 года.

"Мы уже опросили самых авторитетных экспертов, продюсеров, режиссеров, сценаристов, писателей. <...> Вторая часть - это семиотический анализ всего, что выходило на экраны в течение последних 40 лет, с фокусом на последние четыре года. Это фильмы и сериалы, которые стали лидерами по кассовым сборам в кинопрокате, заняли верхние позиции в телевизионных рейтингах, набрали больше всего просмотров в онлайн-кинотеатрах", - сказал Жаров на сессии "Образ героя.



Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На основе первых выводов исследования специалисты холдинга определили несколько наиболее популярных сегодня типажей героев, или "кодов".

"Первый код - это "везунчик". Вера русского человека в чудо бесконечна. И поэтому и "Бременские музыканты", и "Летучий корабль", и "По щучьему велению" - это хиты кинопроката. И я думаю, так будет всегда. Второй популярный типаж - это, очевидно, "перевоспитанный". Человек избалованный, с отрицательными чертами. Самый яркий пример - это "Холоп". Такой герой попадает в трудную для него ситуацию, и его перевоспитывают", - рассказал Жаров.



Еще одна категория популярных сегодня персонажей - "человек из народа". По словам Жарова, это простой человек, который защищает свои интересы, семью, Родину.

"Люди находят свое отражение в этих героях. Следующий герой - это "герой поневоле". Живет простой человек, оказывается в критической ситуации - и становится защитником. Он защищает себя и окружающих, защищает свои принципы. Примеры - от достаточно мирных фильмов вроде "Движение вверх" и "Вызов" до картин про СВО. Это про наших соотечественников, людей, которые становятся героями", - добавил он. "Самый большой запрос у зрителей есть сейчас на современного Большого Героя, который бы пришел на смену героям прошлого вроде Штирлица. Мы при поддержке ПАО "Газпром" снимаем цикл исторических фильмов "Русь", уже вышли фильмы "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы", скоро выпустим третий фильм "Екатерина Великая" - это картины про русских людей, которые изменили мир. Тот мастер, творец, который найдет и покажет нового Большого Героя нашего времени, и сам станет героем", - заключил Жаров.



Следующий этап исследования

Как сообщил Жаров журналистам в кулуарах ПМЭФ, далее холдинг планирует провести и третий этап исследования.

"Третий этап, наверное, самый интересный. И мы его начинаем буквально через месяц и посвятим ему всю осень. Это будет опрос зрителей. Мы поделимся с ними выводами экспертов и результатами и посмотрим, что они на это ответят. Опрос будет общероссийским и охватит и большие, и малые города. Я думаю, что этот завершающий и очень важный этап даст нам нужные ориентиры в вопросе о том, какие герои востребованы и профессионалами, и зрителями", - отметил он.



О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.