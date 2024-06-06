Русский «Оппенгеймер» с Чурсиным: о чем сериал «Атом», когда выйдет, актеры

В Москве завершились съемки сериала о «русском Оппенгеймере» Игоре Курчатове, образ которого на экране воплотил Юрий Чурсин. Что известно о сюжете, какие еще актеры сыграли в картине?

© Кадр из сериала «Атом»

О чем сериал «Атом»

4 июня в Москве завершились съемки многосерийного фильма «Атом». Проект создается кинокомпанией ПЕРЕВАЛ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Онлайн-премьера исторической драмы Нурбека Эгена состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году. Позднее сериал покажут в эфире телеканала «Россия 1».

Действие «Атома» разворачивается в 1943 году. В сериале будут показаны события, происходившие не только в Советском Союзе, но и в Берлине 1945-го, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе. В последнем располагалась лаборатория Роберта Оппенгеймера, ставшего «отцом атомной бомбы». В прошлом году об ученом вышел байопик Кристофера Нолана, получивший семь статуэток премии «Оскар».

Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия дает поручение своему заместителю Всеволоду Замятину собрать команду ученых, которые спроектируют первую советскую атомную бомбу. К разработке оружия приступит академик АН СССР доктор физико-математических наук Игорь Курчатов. Именно он возглавит секретную лабораторию № 2, в которой будут работать лучшие ученые со всего Советского Союза.

Курчатов убеждает Замятина допустить к разработке атомной бомбы двух ученых. В частности, к проекту, по мнению физика, должен присоединиться Фролов, который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимик Карпова, находящаяся в ссылке в Казахстане. Просьбу Курчатова выполняют, хотя оба ученых вызывают вопросы в Наркомате внутренних дел.

Параллельно с этим советская разведка работает над поиском необходимой научной информации за границей. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать Великобританию и США, чтобы достичь ядерного равновесия в послевоенном мире.

«Наш фильм о событиях, происходивших в 1940-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю», — сказал Эген.



Он добавил, что любит тему ученых, поскольку он окончил школу с физико-математическим уклоном. По словам Эгена, эпоха Второй мировой войны и разработки ядерного оружия очень увлекают его, перед началом работы над фильмом он долго изучал тему.

«Рад, что появилась возможность не только мне, но и всей нашей команде рассказать историю этих ученых. Но нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство», — подчеркнул Эген.



Кто сыграл в сериале «Атом»

Актер Юрий Чурсин, получивший известность после сериала «Хиромант», исполнит роль отца советской атомной бомбы. Народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берию на экране воплотит Гурам Баблишвили, а его экранным заместителем станет Алексей Гуськов.

В съемках картины также приняли участие Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак, Родион Галюченко, Сергей Погосян, Мария Чернолихова, Олег Каменщиков, Алэн Салтыков и многие другие.