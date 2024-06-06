Дженсен Эклс распутает заговор в сериале «Обратный отчет» от Amazon

Стриминг удовлетворился работой Дженсена Эклса в «Пацанах» и пригласил актера возглавить новый сериал-драматический триллер «Обратный отчет», в котором ему предстоит сыграть полицейского, оказавшегося в центре заговора.

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Действие начнется в Лос-Анджелесе, где работает Марк Мичум. Он начинает расследование дерзкого убийства, совершенного посреди белого дня. Но оказывается, этим убийством занимается секретная группа, состоящая из агентов под прикрытием со всех правоохранительных органов. Марк становится членом этой организации. По мере продвижения к разгадке выясняется, что внутри команды есть противоречия, которые необходимо преодолеть, так как герои оказываются втянутыми в масштабный заговор. От их усилий и взаимодействия зависит судьба многомиллионного города.

Amazon возлагает большие надежды на этот сериал и заказал сразу 13 эпизодов.

Эклс должен повторить роль Солдата в четвертом сезоне «Пацанов». Также его можно увидеть в сериалах «Бескрайнее небо» и «Следопыт».