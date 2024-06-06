Анн Фонтейн выпустит фильм про композитора Мориса Равеля

"Я создал только один шедевр - "Болеро". К сожалению, в нем нет музыки", - писал композитор Морис Равель коллеге Артуру Онеггеру.



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"Болеро" Равеля уже век удерживает статус мирового хита, входя в топ-20 самых известных музыкальных творений мира. "Болеро. Душа Парижа" - так называется фильм, который украсит июньскую афишу наших кинотеатров. Это вольная экранизация биографии французского композитора - вольная потому, что фильм не следует за жизнеописанием скрупулезно и не стремится к исторической точности, особенно в отношении личной жизни музыканта и подробностей создания балета "Болеро" в Парижской Гранд-опера.

По сюжету картины, знаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит Мориса Равеля написать музыку для своего следующего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти, вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать своё величайшее творение - "Болеро".

О своем фильме говорит его режиссер Анн Фонтейн ("Коко де Шанель", "Другая Бовари"):

"Мой отец - композитор и органист, и я с детства была погружена в музыкальную атмосферу. Еще в юности я увидела "Болеро" в хореографии Мориса Бежара, а позже мне захотелось узнать про жизнь самого Равеля и попытаться разгадать загадку этой безупречной работы, которая путешествует по эпохам и странам вот уже почти сто лет. Как Равель это задумал? Я мало знала о его личности и решила познакомиться с ним через цикличное и увлекательное построение "Болеро". Весь мир знает это произведение, немногие знают его историю, его сложность..."



В фильме снимались Рафаэль Персонас ("Нуреев. Белый ворон", "Анна Каренина"), Дория Телье ("Прекрасная эпоха"), Жанна Балибар ("Холодная война", "Утраченные иллюзии"), Венсан Перес ("Индокитай", "Сирано де Бержерак"),

"Болеро" выйдет на экраны кинотеатров 20 июня.