Рецензия на новый сериал «Аколит» по «Звездным войнам»

На Disney+ состоялась премьера самого необычного на визуальном уровне проекта по «Звездным войнам». «Аколит» не только черпает свое вдохновение из азиатского фэнтези и кино, но и одним из первых сериалов франшизы разворачивает перед зрителем полноценную детективную историю. «Лента.ру» рассказывает, каким получился сериал, действие которого происходит за сотню лет до событий классических фильмов «Звездных войн».

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Оригинальное название : The Acolyte

: The Acolyte Шоураннер : Лесли Хэдланд

: Лесли Хэдланд Жанр : научно-фантастический детектив

: научно-фантастический детектив Трансляция : Disney+

: Disney+ Длительность : 8 серий по 35 минут

: 8 серий по 35 минут В главных ролях: Амандла Стенберг, Дафни Кин, Джоди Тернер-Смит, Ли Джон-джэ, Чарли Барнетт

Планета Корусант получает тревожное известие: неидентифицированный обладатель Силы устроил на периферии галактики охоту на членов Ордена джедаев. Вот уже великая Индара (Кэрри-Энн Мосс) падает от руки неизвестного убийцы. В ассасине узнают бывшего падавана Ошу (Амандла Стенберг), отлучившуюся от ордена годы назад. Вот только молодая девушка работает механиком на грузовом корабле, починяет клапаны давления и ни о каких покушениях слыхом не слыхивала.

На поиски Оши отправляется ее бывший учитель, мастер Сол (Ли Джон-джэ), вместе с джедаями Йордом (Чарли Барнетт) и Джеки (Дафни Кин). Сол, впрочем, в виновности Оши совершенно не убежден, и когда она заявляет, что в нападениях виновата ее сестра-близнец Мэй, долгое время считавшаяся погибшей, безоговорочно ей верит. Объединившись в квартет, джедаи и бывшая падаванка отправляются на поиски убийцы и тех, кто за ней стоит.

Что ж, Disney не оставляет попыток создать новую сильную героиню в преимущественно мужской киновселенной. Предыдущие потуги имели переменный успех: ставшая джедаем мусорщица Рей (Дэйзи Ридли) из последних полнометражных фильмов долгое время томилась на поруках у Люка Скайуокера, чтобы затем попросту превратиться в женскую версию Оби-Вана Кеноби, а сериал «Асока» с богатейшим женским ансамблем похож скорее на затянутый предвыборный ролик кандидаток в межгалактический Сенат, настолько положительными вышли его героини. Теперь же «Аколит» выставляет на витрину звезду «Чужой ненависти» Стенберг, играющую в этом сериале двух антиподов.

Противоположности, отметим, донельзя прямолинейные

Троп о разлученных в детстве близнецах, оказавшихся по разные стороны баррикад, стар, как бразильская мыльная опера (или как фильм «Репликант» с Жан-Клодом Ван Даммом), но в случае с «Аколитом» проблема кроется скорее в мотивации. И если стимул Оши более-менее понятен — восстановить свое доброе имя, то ускользающая от преследователей Мэй кажется фигурой закрытой и потому хаотичной и непонятной.

В том, как выглядит группа ищущих убийцу следователей, «Аколит» явно цитирует первую трилогию лукасовских приквелов, — джедаи здесь занимают позицию высшей власти, к методам и принципам которой возникают большие вопросы. По крайней мере это не стандартная, набившая оскомину борьба добра со злом из последних полнометражных фильмов. Впрочем, позволили ли диснеевские продюсеры «Аколиту» развить данную сюжетную линию, станет известно гораздо позже. Пока даже зарубежные критики, просмотревшие в два раза больше серий, в этой теме увидели лишь потенциал, но не раскрытие.

Уже по первым двум эпизодам, впрочем, становятся очевидны главные источники вдохновения шоураннера Лесли Хэдланд

«Аколит» во многом напоминает гонконгские кунг-фу-боевики: зрелищные сражения чаще происходят в рукопашной (в первой же из них участие принимает Кэрри-Энн Мосс, прославившаяся как Тринити из «Матрицы», где азиатские боевые искусства играли важную роль в сюжете), инопланетные города украшают пайфаны и многоярусные крыши, а с визитом главной героини в лавку ее криминального поставщика Квимира (филиппинец Мэнни Хасинто), готовящего ей отраву для джедая, «Аколит» с головой окунается в жанр у-ся.

Это, впрочем, нельзя назвать совсем уж отличным от канона изображением джедайских приключений: Джордж Лукас, как известно, при создании «Звездных войн» вдохновлялся не только вестернами, но и фильмами японского режиссера Акиры Куросавы, а орден джедаев списывал именно с самурайской традиции. В «Аколите», впрочем, старший джедай в исполнении звезды корейской «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ больше похож на карикатурного азиатского мудреца из голливудских приключенческих фильмов, чем на воина.

Вообще же эта сборная солянка из культурных заимствований и оммажей выглядит весьма сумбурной

Название, например, отсылает, помимо фанатского фильма по киновселенной Лукаса, к римско-католической церкви, от азиатского фэнтези максимально далекой. Не помогает «Аколиту» и то, что у детективной истории, заявленной создателями еще до выхода сериала, совершенно не выходит держать интригу. Быть может, дело в том, что все связанные с ассасином Мэй события, которые могли оказаться загадками, перед зрителем разворачиваются во всей красе. Только после этого команда джедаев-следователей разгадывает, что же такого натворила таинственная ассасинка.

Основная загадка, таким образом, заключается в мотивах убийцы — то есть закадровых событиях, произошедших несколько десятилетий назад, когда главные героини были детьми, в их родной деревне. Из-за того, что за пару эпизодов эмоциональная связь с Мэй так и не налаживается, сопереживать происходящему на экране не очень получается. Но «Аколит» — не первый сериал по «Звездным войнам», который, буксуя в начале, затем разгонялся до межзвездных скоростей.

Так было, к примеру, с «Андором», все еще лучшим шоу вселенной

Пока, впрочем, из видимых козырей в рукаве у нового шоу — расхваленный зарубежной прессой эпизод от корейского видеоэссеиста Когонады («После Янга»), ну и вуки-джедай среди жертв Мэй. Появление последнего, конечно, кажется дешевым трюком на бесславный черный день эпохи «Звездных войн». Но, быть может, в следующем сериале нас смогут удивить ситхом-эвоком?

Сериал «Аколит» (The Acolyte) выходит на Disney+