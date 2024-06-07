Что говорят критики про второй сезон «Дома дракона»

7 июня зарубежные критики опубликовали обзоры второго сезона «Дома дракона» — продолжения флагманского шоу от HBO и приквела «Игры престолов». Прессе удалось посмотреть четыре эпизода из восьми, после чего журналисты выпустили свои предварительные мнения.

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В целом критики оценили второй сезон положительно — на агрегаторе Rotten Tomatoes шоу рекомендуют к просмотру 89% обозревателей. По их словам, «Дом дракона» остался всё таким же проработанным сериалом, в котором чувствуется дух вселенной Джорджа Мартина. Однако продолжение унаследовало и недостатки первого сезона: очень неспешный темп, большое количество персонажей и их сюжетных линий, а также временами чрезмерно жестокие сцены.

Некоторые обзоры критиков на второй сезон «Дома дракона»

«Дом Дракона» может стать лучшим фэнтезийным телешоу десятилетия — сериал более чем соответствует наследию своей франшизы.

Прежде всего, «Дом Дракона» остаётся острой и едкой человеческой драмой; проницательное, своевременное и хорошо сыгранное исследование того, как сила и мудрость часто исключают друг друга.

Если вы думали, что у вас железный желудок, невосприимчивый к любым ужасам, которые встречались в «Игре престолов, подумайте ещё раз.

Во втором сезоне «Дома Дракона» есть всё, за что вы полюбили этот сериал, и даже больше.

Второй сезон «Дома Дракона» кажется менее важным событием, чем когда-либо ощущался новый сезон «Игры престолов». Но это не похоже на очередное шоу. В лучшие моменты это по-прежнему величайшее телевидение из существующих.